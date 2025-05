Ismea alla Festa del Rugby a Scampia, Marchi “Occasione bellissima”

10 Maggio 2025

Your browser does not support the video tag.

​ NAPOLI (ITALPRESS) – “Legalità, capacità di interpretare lo sport di base e alimentazione sana vanno assolutamente insieme”. Lo ha dichiarato Sergio Marchi, direttore generale di Ismea, l’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo e Alimentare, in occasione della “Festa del Rugby” organizzata allo stadio Landieri di Scampia. Si tratta della prima di tre tappe di un’iniziativa promossa proprio da Ismea in collaborazione con la Fir. “Iniziamo da qui, poi i ragazzi saranno a Rozzano e chiuderemo a Palermo – spiega Marchi -. Già da tempo – continua – collaboriamo con la Federazione Italiana Rugby e la ringraziamo per questa opportunità. E’ un’occasione bellissima e una grande novità: il rugby in piazza, lo sport diretto ai ragazzi, ai più giovani. Si parte da Scampia, un luogo simbolico, un campo restituito alla collettività e intitolato a un giovane, un 25enne, ucciso oltre vent’anni fa dalla camorra. Ismea sostiene questa iniziativa con la frutta a guscio italiana che è buona, fa bene e dà energia ai ragazzi ma non solo ai ragazzi, a tutti noi. Oggi è una giornata bellissima, partecipata, una festa popolare e di sport nel segno di quello che deve essere il senso più alto dell’attività sportiva che fa socialità, inclusione, aiuta i giovani e aiuta a recuperare i quartieri restituendoli alla collettività e allo Stato”.

xc9/gm/mca1