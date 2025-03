Ismett, primo intervento al cuore del sud Italia con la tecnologia rob

11 Marzo 2025

​ PALERMO (ITALPRESS) – Per la prima volta, in una struttura del Sud Italia, è stato eseguito un intervento di cardiochirurgia con l’utlizzo del sistema Da Vinci, un sosfisticato robot che permette di realizzare operazioni di cardiochirurgia mini-invasiva video-assistita. L’intervento – un bypass aorto coronarico – è stato realizzato all’ISMETT, la struttura nata dalla partnership fra Regione Siciliana ed UPMC, il centro medico dell’Università di Pittsburgh. A eseguire l’operazione l’équipe guidata dal professore Francesco Musumeci, Senior Consultant in Cardiac Surgery.

