Ita Airways, Eberhart “Piano industriale tra 6-8 settimane”

25 Febbraio 2025

​ ROMA (ITALPRESS) – “Ci stiamo lavorando, penso che tra 6-8 settimane sarà pronto. Parliamo di quello a 5 anni. L’integrazione è già cominciata, con una serie di progetti”. Così l’Ad di ITA Airways, Joerg Eberhart, a margine di un convegno organizzato dall’ Enac, parlando di piano industriale e integrazione con Lufthansa.

