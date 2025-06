ITA Airways, nel 2024 in aumento passeggeri e load factor

6 Giugno 2025

​ ROMA (ITALPRESS) – A gennaio ITA Airways ha visto l’ingresso di Lufthansa nel proprio capitale, restando comunque indipendente. Un’operazione che apre prospettive nuove per la compagnia ma anche per il sistema Italia. Ne ha parlato il presidente Sandro Pappalardo in un’intervista all’Italpress.

