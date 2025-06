ITA Airways, Pappalardo “Siamo ambasciatori dell’Italia nel mondo”

6 Giugno 2025

Your browser does not support the video tag.

​ ROMA (ITALPRESS) – L’ingresso in ITA Airways del gruppo Lufthansa “è una grandissima opportunità non di rilancio, ma di ulteriore crescita di questa compagnia, che gode di ottima salute”. Lo afferma Sandro Pappalardo, presidente di ITA Airways, intervistato da Claudio Brachino per il magazine televisivo Italpress Economy.

“In tre anni e mezzo abbiamo raggiunto risultati brillanti: nel 2024 c’è stato un incremento del 26% di passeggeri trasportati, arrivati a circa 18 milioni, abbiamo un load factor che in alcuni mesi supera l’84%, abbiamo tantissimi aeromobili di nuova generazione – quindi con minor consumo di carburante del 20-25% – e oggi tocchiamo una flotta nuova di nuova generazione che è al 66-67%, tra i primi al mondo”. “La compagnia dà un grande contributo al turismo italiano, stiamo cercando di raggiungere nuove fette di mercato, e siamo ambasciatori del Bel Paese nel mondo”, spiega Pappalardo.

mrv/sat