Ita Airways, Turicchi “Siamo una Compagnia che vuole crescere”

27 Marzo 2024

​ ROMA (ITALPRESS) – “La Compagnia ha dimostrato che con i risultati del 2023 di passare dalla fase della start-up a quella dello sviluppo e questo ci ha permesso di ottenere importanti risultati economici sia dal punto di vista del raggiungimento del break-even sia per quanto riguarda la situazione della cassa”, ha detto il presidente di Ita Airways, Antonino Turicchi.

