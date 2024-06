Italia avanti a Euro2024, Lollobrigida “Ci ho sempre creduto”

24 Giugno 2024

​ NEW YORK (ITALPRESS) – Il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, al Fancy Food di New York, esulta per il passaggio del turno degli azzurri arrivato in extremis contro la Croazia grazie al gol di Zaccagni.

xo9/mgg (video di Stefano Vaccara)