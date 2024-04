Italia-Costa d’Avorio, Mattarella “Grande collaborazione sull’energia”

4 Aprile 2024

​ ABIDJAN (COSTA D’AVORIO) (ITALPRESS) – “Tra Costa d’Avorio e Italia c’è una collaborazione e un impegno comune sulle grandi sfide che abbiamo di fronte. Quella energetica è una di queste e viene affrontata con successo nella definizione, nella utilizzazione di grandi giacimenti che consentiranno alla Costa d’Avorio di essere protagonista dell’approvvigionamento energetico, e consente una utilizzazione compatibile con le esigenze climatiche”. Lo dice il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso della sua visita all’impianto della stazione a terra del giacimento Eni di Baleine, in Costa d’Avorio.

sat/gsl (Fonte video: Quirinale)