Italia-Ucraina, Mattarella riceve Zelensky

10 Gennaio 2025

Your browser does not support the video tag.

​ ROMA (ITALPRESS) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto al Palazzo del Quirinale il Presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelenskyy. Era presente all’incontro il Vice Ministro degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, Edmondo Cirielli.

mgg/gtr

(Fonte video: Quirinale)