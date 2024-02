Italiani troppo sedentari, Decathlon promuove la pratica sportiva

Febbraio 14, 2024

​ ROMA (ITALPRESS) – Riportare la pratica sportiva dei cittadini al centro dell’agenda politica, così da migliorare i dati preoccupanti che piazzano l’Italia tra i primi posti della sedentarietà tra i Paesi OCSE. È l’obiettivo del Forum Osservatorio Valore Sport. La seconda edizione dell’iniziativa si è conclusa con un convegno organizzato da The European House Ambrosetti allo Stadio Olimpico di Roma. Decathlon Italia è stato per il secondo anno consecutivo uno dei partner principali del progetto.

