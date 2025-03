Ius scholae, Zuppi “Mettere insieme accoglienza, identità, futuro”

15 Marzo 2025

Your browser does not support the video tag.

​ ACIREALE (ITALPRESS) – “Bisogna trovare soluzioni migliori per mettere insieme accoglienza, identità e futuro”. Lo ha detto il presidente della Conferenza Episcopale Italiana, cardinale Matteo Maria Zuppi, a margine di un incontro sullo Ius scholae, nella Cattedrale di Acireale, insieme al presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.

xn5/mca2/mgg