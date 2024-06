Kia, Mazzara “Picanto compie 20 anni e si rinnova”

27 Giugno 2024

Your browser does not support the video tag.

​ TORINO (ITALPRESS) – “Sono circa 200 mila i clienti che hanno acquistato Picanto in Italia. Siamo in una fase di evoluzione, con un design diverso, e migliorie nella tecnologia”. Lo dice Giuseppe Mazzara, Marketing Communication & Crm Director di Kia Italia, in merito alla nuova Picanto, che celebra i 20 anni del modello in Italia.

xb2/sat/gtr