L’80% degli studenti usa l’intelligenza artificiale a scuola

10 Maggio 2024

​ ROMA (ITALPRESS) – L’80% degli studenti in Italia utilizza l’intelligenza artificiale a scuola per prendere appunti, rispondere a domande o fare test. Gli speaker di Radioimmaginaria, la radio degli adolescenti dagli 11 ai 17 anni, ne parlano in questo nuovo servizio.

