La Barba al Palo – Il Bologna mette tutti d’accordo

Febbraio 19, 2024

​ ROMA (ITALPRESS) – Per la rubrica “La Barba al Palo”, il direttore editoriale di Italpress, Italo Cucci, si sofferma su una delle grandi sorprese del campionato, la squadra di Thiago Motta, che coniugando bel gioco e risultati sogna un posto in Champions.

