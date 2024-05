20 Maggio 2024

Your browser does not support the video tag.

​ MILANO (ITALPRESS) – La farmacia al servizio della bellezza. Questo l’argomento al centro dell’intervista di Antonino Di Pietro, direttore dell’Istituto Dermoclinico Vita Cutis di Milano del Gruppo San Donato, nell’ambito del format tv dell’Italpress Cosmetica & Benessere, ad Annarosa Racca, presidente di Federfarma Lombardia.

sat/gsl