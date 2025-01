La formazione continua sempre più al centro del welfare aziendale

24 Gennaio 2025

​ ROMA (ITALPRESS) – Fondoprofessioni ha programmato 8,6 milioni di euro di risorse da destinare nel 2025 alla formazione continua, che si conferma il principale strumento di welfare aziendale. Ne ha parlato il presidente Marco Natali, intervistato da Claudio Brachino per il magazine televisivo Italpress Economy.

