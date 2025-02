La Mantia “Aziende si impegnino per uguaglianza genere”

13 Febbraio 2025

Your browser does not support the video tag.

​ ROMA (ITALPRESS) – “La Manifattura Italiana del Tabacco è il marchio più storico d’Italia e uno dei più storici d’Europa, il welfare della donna nasce proprio in questo grandissimo compendio industriale alla fine dell’Ottocento”. Lo ha detto Salvatore La Mantia, Ceo di Manifattura Italiana del Tabacco, a margine dell’evento “Oltre le differenze: un’alleanza per trasformare il futuro” in Senato, promosso da Global Women in PR Italia, con il patrocinio di Inclusione Donna.

xi2/sat/gsl