La parodontologia e la ricetta per “salvare” i nostri denti

31 Marzo 2025

​ MILANO (ITALPRESS) – La parodontologia è una branca fondamentale dell’odontoiatria che si occupa della salute delle gengive e dei tessuti di supporto dei denti. Trascurare la salute parodontale può portare a malattie come la gengivite e la parodontite, che possono causare la perdita dei denti e aumentare il rischio di problemi sistemici come malattie cardiovascolari e diabete. Una corretta igiene orale, visite periodiche dal dentista e trattamenti specifici permettono di preservare i denti naturali e migliorare il benessere generale. L’approccio odontoiatrico conservativo “vuol dire fare il possibile per salvare i denti quando possono essere salvati da un punto di vista sia del restauro del dente, ma anche quando ci sono le malattie ai tessuti di supporto. Fare il possibile non vuol dire esagerare anche con le terapie: quando il dente è da togliere, è da togliere. Però molto spesso vengono oggi tolti dei denti che sono facilmente recuperabili. E quando è possibile, in medicina salvare un organo è sempre la prima scelta”. Lo ha detto Giulio Rasperini, professore di paradontologia all’Università degli Studi di Milano e presso l’Università del Michigan e Harvard, intervistato da Marco Klinger per Medicina Top, format tv dell’agenzia di stampa Italpress.

