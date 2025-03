La Polizia arresta due albanesi latitanti da 26 anni

15 Marzo 2025

​ CASERTA (ITALPRESS) – Al termine di attività di un’indagine durata circa un anno, sono stati arrestati, in Albania, i cugini S.A.e S.F., entrambi di nazionalità albanese, rispettivamente di 50 e 47 anni, irreperibili dal 1999, condannati in via definitiva alla pena di anni 15 di carcere.

tvi/mca1

Fonte video: Polizia di Stato