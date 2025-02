La Russa “Auguri di pronta guarigione al Papa”

18 Febbraio 2025

​ ROMA (ITALPRESS) – Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, intervenendo in Aula ha voluto esprimere a nome di tutta l’Assemblea “vicinanza al Santo Padre Francesco ricoverato al Policlinico Gemelli, con i più affettuosi auguri di piena e pronta guarigione. Santità, siamo con lei”.

sat/gtr