La Russa “Giusti furono messi alla prova e risposero con coraggio”

5 Marzo 2025

​ ROMA (ITALPRESS) – “Essere ‘Giusti’ è difficile nella vita. Tutti potremmo essere Giusti in teoria, ma poi bisogna essere messi alla prova. E i Giusti che Israele designa con questo nome sono persone che sono state messe alla prova, in un momento terribile, e che hanno risposto positivamente a quella prova. Facendo qualcosa che in quel momento non era semplice, che oggi può sembrare scontato, ma in quel momento era drammaticamente complicato, adempiendo non a un obbligo religioso, ma a un obbligo morale. A qualcosa che, al di là dei convincimenti politici, delle idee culturali, delle fedi professate, unisce tutti gli uomini che rispondono al proprio animo”. Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, intervenendo alla cerimonia di accensione della facciata di Palazzo Madama in occasione della Giornata dei Giusti, che si celebra il 6 marzo.

