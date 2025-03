La Russa in Cina “Rapporti con Italia affondano nella notte dei tempi”

24 Marzo 2025

​ PECHINO (CINA) (ITALPRESS) – “I rapporti tra l’Italia e la Cina affondano nella notte dei tempi. Le nostre sono civiltà così antiche, senza le quali il mondo non avrebbe avuto lo sviluppo che nei secoli, anzi nei millenni, ha potuto avere”. Lo ha dichiarato il presidente del Senato Ignazio la Russa, a Pechino, a margine dell’incontro con il presidente del Comitato Permanente dell’Assemblea Nazionale del Popolo, Zhao Leji.

(Fonte video: ufficio stampa Senato)