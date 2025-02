La Russa “L’Università resti un luogo di confronto”

27 Febbraio 2025

​ ROMA (ITALPRESS) – “In questo periodo c’è di nuovo il rischio serio, concreto che l’università anziché un luogo di confronto, anziché un luogo di dibattito, anziché un luogo di inclusione, torni ad essere un luogo di esclusioni, un luogo in cui, alcuni, pochi, possano pretendere di azzittire altri”. Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, aprendo un convegno sull’università italiana. “Un rischio concreto che va respinto concretamente, un rischio che in qualche modo esiste e dev’essere stroncato dall’inizio. In che modo? Con il confronto, si deve accertare che ci siano anche opinioni diverse”, ha aggiunto.

xc3/mgg/