La Salute Vien Mangiando – Un alleato in cucina per chi ha poco tempo

28 Marzo 2025

​ ROMA (ITALPRESS) – In un mondo frenetico, il tempo è sempre troppo poco. Per ottimizzare i pasti senza rinunciare alla qualità, riscopriamo i surgelati: piselli, verdure e filetti di pesce sono pratici e senza scarto. Un modo semplice per preparare piatti sani e veloci, senza compromessi. A parlarne è Rosanna Lambertucci nella nuova puntata di La Salute Vien Mangiando.

sat/mrv