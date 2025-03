La Salute Vien Mangiando – Una frittata semplice e nutriente

14 Marzo 2025

​ ROMA (ITALPRESS) – Cime di rapa, uova, prezzemolo e un filetto di alici: pochi ingredienti per una frittata gustosa, sana e perfetta anche per chi vuole mantenersi in forma. A raccontare la ricetta, semplice e ricca di sapore, è Rosanna Lambertucci nella nuova puntata di La Salute Vien Mangiando.

