La sciabola italiana sempre più vicina a Parigi

Marzo 6, 2024

​ ROMA (ITALPRESS) – Le prossime tappe di Coppa del Mondo – il 17 marzo a Sint Niklaas per le donne e il 24 marzo a Budapest per gli uomini – potrebbero regalare alle due nazionali il biglietto per i Giochi Olimpici.

glb/gtr

(Fonte video: FIS)