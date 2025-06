La Sicilia presenta il progetto del Ponte sullo Stretto in Giappone

12 Giugno 2025

Your browser does not support the video tag.

​ OSAKA (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Una Sicilia diversa, lontana dai cliché, attenta allo sviluppo ma soprattutto allo sviluppo sostenibile. All’Expo di Osaka, in occasione della settimana dedicata alla Regione Siciliana, si è parlato anche di infrastrutture, a partire da quella più importante che potrebbe cambiare per sempre il volto dell’isola e dell’Italia: il ponte sullo Stretto. Un’opera che sarà co-finanziata con 1,3 miliardi di euro della Regione Siciliana. Ne hanno parlato gli assessori alle Infrastrutture Alessandro Aricò e al Territorio e Ambiente Giusi Savarino.

abr/gtr