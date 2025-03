Lagalla “Porteremo le immagini di Santa Rosalia in giro nel mondo”

18 Marzo 2025

Your browser does not support the video tag.

​ PALERMO (ITALPRESS) – “Nel 2024 abbiamo avuto non solo una grande partecipazione, ma anche importanti riconoscimenti internazionali. Per il 2025 lavoreremo con la stessa squadra e puntiamo a coinvolgere allo stesso modo il territorio. La prima tappa della mostra sarà a Roma, dall’1 all’11 aprile. Poi maggio a Malta (La Valletta), a giugno in Cina (a Pechino) e a dicembre a Londra. Prevista inoltre una tappa, non ancora ufficializzata, negli Stati Uniti”. Lo ha detto il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, a margine della presentazione della mostra fotografica “Palermo rifiorisce con Santa Rosalia”. In attesa di conoscere la sede statunitense dell’esposizione, che non sarà New York in quanto già selezionata nel 2024, il sindaco racconta: “Siamo al lavoro per riproporre un Festino che sarà in qualche modo la continuazione di quello precedente: riteniamo che dovrà nuovamente interessare l’intera città e coinvolgerne ancora

una volta ogni istituzione e associazione”. xd8/vbo/mca2