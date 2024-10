Lagalla “Ulteriore passo per la mobilità intermodale a Palermo”

28 Ottobre 2024

​ PALERMO (ITALPRESS) – “L’apertura della fermata Libertà dell’Anello ferroviario è un nuovo passo in avanti che porterà Palermo ad acquisire una concreta possibilità di ricorrere a una mobilità intermodale che possa favorire il trasporto pubblico di massa e consentire un decongestionamento rispetto agli attraversamenti in questo momento indispensabili per il centro, in modo da pervenire razionalmente e gradualmente a una implementazione delle zone a traffico limitato e delle zone pedonali. Per fare questo, è necessario che proseguano la sinergia e la collaborazione tra istituzioni e in particolare, tra Comune, Regione Siciliana ed Rfi che ringrazio per il loro supporto e il mio auspicio è che per la fine del 2025 si possa chiudere la metà inferiore dell’anello ferroviario, quella che attraverso il porto collegherà via Notarbartolo a piazza Politeama”. Lo ha detto il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, che stamattina ha partecipato all’apertura della nuova fermata Libertà dell’anello ferroviario. xd6/vbo/gtr