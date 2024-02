Lancia, Napolitano “Con Nuova Ypsilon una nuova era per il marchio”

Febbraio 14, 2024

Your browser does not support the video tag.

​ MILANO (ITALPRESS) – “Con la Nuova Lancia Ypsilon, la prima vettura della nuova era del marchio, ripartiamo dall’Italia. Il suo design è ispirato al glorioso passato del marchio, che viene ora reinterpretato in chiave moderna. Il modello rappresenta la

massima espressione del comfort e del design a bordo, caratterizzato da tecnologia e connettività ai vertici della categoria, ma sempre semplici e intuitive, in perfetto stile Lancia. Un risultato ottenuto anche grazie alla collaborazione con Cassina che, insieme al Centro Stile di Torino, ha progettato un vero e proprio salotto, ispirato alle accoglienti abitazioni italiane”. Lo ha dichiarato Luca Napolitano, CEO del marchio Lancia.

xh7/trl/mrv