Lavori su A19, Gemme (Anas) “Due interventi per diminuire i disagi”

5 Giugno 2025

​ PALERMO (ITALPRESS) – “Abbiamo incontrato le imprese e immaginato di migliorare le sequenze lavorative, per diminuire i disagi e mettere in sicurezza il territorio: abbiamo identificato due percorsi che ci possano semplificare la vita e permetterci di completare i lavori entro metà dicembre”. Lo ha detto l’amministratore delegato di Anas Claudio Andrea Gemme a Palermo per fare il punto sui disagi legati all’A19.

