Lavoro, ad agosto 315 mila assunzioni

7 Agosto 2024

​ ROMA (ITALPRESS) – Sono circa 315mila i contratti di assunzione, di durata superiore ad un mese o a tempo indeterminato, programmati dalle imprese ad agosto: un andamento positivo rispetto allo stesso mese del 2023, con 22mila ingressi in più e un tasso di crescita del +7,5%. Previsioni in crescita anche per il trimestre agosto-ottobre. A delineare questo scenario è il Bollettino del Sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

