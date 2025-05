Lavoro, al via il bonus donne

21 Maggio 2025

​ NAPOLI (ITALPRESS) – Il Bonus donne, previsto dal decreto Coesione, è un nuovo esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, per un periodo massimo di 24 mesi. Il punto dell’economista Gianni Lepre.

