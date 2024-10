Lavoro e giovani, le imprese artigiane puntano sull’apprendistato

18 Ottobre 2024

​ MILANO (ITALPRESS) – Le imprese artigiane possono rappresentare un’opportunità importante per migliorare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro in Italia, soprattutto tra i giovani. Ne ha parlato Marco Granelli, presidente di Confartigianato, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica Italpress Economy.

