Lavoro e parità genere, Notarangelo “Barilla vuole rimuovere barriere”

4 Aprile 2024

​ BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Cerchiamo di rimuovere ogni giorno le barriere, visibili e invisibili, sull’uguaglianza di genere. Una leva importantissima è migliorare la responsabilità di cura tra uomini e donne in famiglia, per migliorarla nei luoghi di lavoro”. A dirlo Floriana Notarangelo, Chief Diversity & Inclusion Officer di Barilla, a margine di una conferenza sulla parità di genere al Parlamento europeo di Bruxelles organizzata dall’associazione d’imprese italiana “Valore D”.

