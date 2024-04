Lavoro, Toia “Accrescere empowerment femminile valore per la società”

4 Aprile 2024

Your browser does not support the video tag.

​ BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Credo che accrescere l’empowerment femminile sia un valore per la società oltre che una possibilità per la donna di esprimere tutte le sue potenzialità”. A dirlo l’eurodeputata del Pd, Patrizia Toia, a margine di una conferenza sulla parità di genere al Parlamento europeo di Bruxelles organizzata dall’associazione d’imprese italiana “Valore D”.

xf4/fsc/sat/gtr