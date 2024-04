Le eccellenze pugliesi in mostra alla Design Week di Milano

16 Aprile 2024

​ MILANO (ITALPRESS) – E’ dedicata alle eccellenze del design pugliese la mostra temporanea “AUTENTICO. Sustainable Design made in PUGLIA” ospitata alla Design Week di Milano. Lo spazio si propone di valorizzare la creatività, il talento e la storia delle aziende del territorio.

