“Le estasi di Santa Rosalia” in mostra a Palermo

Febbraio 23, 2024

​ PALERMO (ITALPRESS) – Capolavori della storia dell’arte moderna europea in mostra a Palermo, con l’esposizione “Le estasi di Santa Rosalia” organizzata dalla Fondazione Sicilia. In occasione del giubileo dei 400 anni dal ritrovamento delle spoglie della patrona di Palermo, fino al 19 maggio 2024 la Pinacoteca di Villa Zito ospiterà opere di Antoon van Dyck, Pietro Novelli, Mattia Preti, Luca Giordano.

xd6/sat/gsl