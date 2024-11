Le imprese artigiane tra inverno demografico e caro energia

15 Novembre 2024

​ ROMA (ITALPRESS) – Giovani e lavoro. Questi i temi al centro dell’Assemblea annuale della Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa, che si è svolta a Roma. Il presidente Dario Costantini ha ricordato che negli ultimi 10 anni sono 300 mila i giovani che hanno lasciato l’Italia e quasi 2 milioni i ragazzi che non studiano e non lavorano. La Cna si appresta a firmare un protocollo d’intesa con il ministero dell’Istruzione e del Merito per avvicinare i giovani al lavoro artigiano. Costantini ha anche affrontato il tema dei costi energetici, che in Italia penalizzano le piccole e medie imprese rispetto al resto d’Europa.

sat/gtr

(Fonte immagini: profili social CNA)