Lega B sceglie Bedin come presidente “Ora trovare unità d’intenti”

16 Dicembre 2024

​ MILANO (ITALPRESS) – “La Lega ha trovato serenità, ha trovato una decisione che ha fatto convergere sulla mia figura il voto, spero sia l’inizio di un cammino in cui i club devono trovare una grande unità d’intenti, i progetti e le problematiche su cui dobbiamo confrontarci sono tanti, serve unità”. Lo ha dichiarato il neo eletto presidente della Lega Serie B Paolo Bedin.

pia/glb