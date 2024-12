Legnano, maxi sequestro di 47 mln di addobbi natalizi non certificati

27 Dicembre 2024

​ MILANO (ITALPRESS) – I finanzieri del Comando Provinciale di Milano hanno intensificato i controlli presso gli esercizi commerciali che pongono in vendita articoli natalizi, procedendo al sequestro nel Legnanese di oltre 47 milioni di accessori per le feste e addobbi natalizi per indebita apposizione del marchio “CE”.(ITALPRESS)

