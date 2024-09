Legnante d’oro a Parigi “Volevo vincere a tutti i costi”

7 Settembre 2024

​ PARIGI (ITALPRESS) – “Volevo fortemente vincere questa gara, una ‘vendetta’ che tenevo lì da Tokyo. E finalmente sono riuscita a riprendermi quello che era mio”. Lo ha detto Assunta Legnante, campionessa paralimpica nel getto del peso ai Giochi di Parigi 2024, tornata sul primo gradino del podio che le era sfuggito tre anni fa a Tokyo. Per la 46enne azzurra, alla sua quarta Paralimpiade, si tratta del terzo oro paralimpico in carriera nella specialità. E ora “scattano i quattro anni per Los Angeles!”, ha concluso.

