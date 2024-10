Leo rompe bicchiere in conferenza stampa, Giorgetti “Non porta bene?”

16 Ottobre 2024

​ ROMA (ITALPRESS) – Siparietto in apertura della conferenza stampa sulla manovra economica varata dal Governo. Mentre il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti sta iniziando il suo intervento, il suo vice Maurizio Leo rompe un bicchiere. “Non so se è benaugurante, qualcuno è pratico di queste cose?”, ha chiesto scherzando Giorgetti ai giornalisti presenti in sala.

sat/gsl (Fonte video: Palazzo Chigi)