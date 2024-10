Leonardi “Società civile fondamentale per promuovere prevenzione”

17 Ottobre 2024

​ ROMA (ITALPRESS) – “Il lavoro che si fa al Ministero può avere una sua utilità solo se poi viene trasmesso: chiaramente ci sono dei canali di comunicazione istituzionali, ma la società civile e il terzo settore sono fondamentali per portare avanti il messaggio. Un’associazione come quella che gestisce questo incontro ha una credibilità per portare avanti un messaggio sugli stili di vita e sulla prevenzione, che sono gli aspetti fondamentali per contrastare la lotta al cancro”. Lo ha detto Giovanni Leonardi, Capo dipartimento della salute umana, della salute animale e dell’ecosistema (One Health) e dei rapporti internazionali del ministero della Salute, a margine della presentazione del progetto One Health for Breast Cancer di Europa Donna Italia alla Camera.

