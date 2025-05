Lettnin (United Airlines) “Felici di collegare Palermo e New York”

22 Maggio 2025

Your browser does not support the video tag.

​ PALERMO (ITALPRESS) – “È un giorno molto emozionante per United Airlines. È la prima volta nella storia che operiamo un servizio diretto da Palermo a New York. Siamo molto entusiasti”. Così Thorsten Lettnin, director sales Continental Europe, India Israel, Africa e Middle East di United Airlines in occasione del volo inaugurale, operato dalla compagnia statunitense, che collega New York e Palermo.

xd6/fsc/gtr