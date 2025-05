L’euforia dei tifosi dell’Inter a Milano prima della finale

31 Maggio 2025

​ MILANO (ITALPRESS) – L’euforia prima dell’atto conclusivo, la gioia di poter assistere a un’altra finale di Champions League dopo quella del 2023: due anni dopo, a pochi minuti dal calcio d’inizio di Psg-Inter, diversi tifosi nerazzurri si sono radunati nel piazzale fuori dallo stadio Meazza per manifestare tutto il proprio supporto alla squadra impegnata a Monaco di Baviera.

