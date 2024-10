L’inflazione frena ancora e scende al livello più basso da inizio anno

17 Ottobre 2024

​ ROMA (ITALPRESS) – Nel mese di settembre l’indice dei prezzi al consumo ha fatto registrare una diminuzione dello 0,2% su base mensile e una crescita dello 0,7% su base annua. Ad agosto l’incremento era stato dell’1,1%. La decelerazione del tasso d’inflazione si deve principalmente ai prezzi dei Beni energetici, regolamentati e non, e in misura minore al rallentamento dei prezzi dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona e dei trasporti. Tali effetti sono stati solo in parte compensati all’inversione di tendenza dei prezzi dei Beni alimentari non lavorati, che hanno fatto segnare un +0,3%. Il dato è stato reso noto dall’Istat.

