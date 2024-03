L’Italia della scherma brilla agli Europei giovanili di Napoli

Marzo 5, 2024

​ NAPOLI (ITALPRESS) – La rassegna continentale dedicata a Cadetti e Giovani si conclude in trionfo per gli azzurrini, che chiudono con 18 medaglie, migliorando anche il precedente bottino di Tallinn.

glb/gtr

(Fonte video: FIS)