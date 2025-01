Locatelli “Tutti hanno il diritto di essere felici”

22 Gennaio 2025

​ ROMA (ITALPRESS) – “Questo è un momento davvero importante perché io credo che bisogna trovare spazio per la cura, per l’assistenza ma anche per la dimensione della vita sociale, relazionale, affettiva e soprattutto dare spazio anche alle scelte, al diritto di avere delle preferenze, al diritto di tutti di essere felici. Tutte queste attività: la musica, l’arte, la cultura, lo spettacolo, possono anche rappresentare i talenti e le competenze di tante persone, dobbiamo dare spazio anche a questo”. Lo ha detto la ministra per le Disabilità, Alessandra Locatelli a margine della presentazione di “Più di quanto immagini” il brano nato da un progetto sperimentale di inclusione e accoglienza che usa la musica come linguaggio universale.

xc3/tvi/gtr