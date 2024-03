Logistica, ALIS scalda i motori in vista di LetExpo 2024

Marzo 7, 2024

​ ROMA (ITALPRESS) – La logistica “è il cuore pulsante di un sistema economico-industriale, è un settore che ha bisogno di supporto e di incentivi”. Lo ha detto Nicolò Berghinz, responsabile relazioni esterne di ALIS, in un’intervista all’Italpress. Un’occasione per valorizzare l’importanza del comparto arriva da LetExpo 2024, la fiera del trasporto e della logistica sostenibili, in programma a Verona dal 12 al 15 marzo.

